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لبنان

بعد 10 أيام.. هذا ما سيشهده لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2022 | 03:15
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ينتظرُ لبنان خلال السّاعات المقبلة وصول وفدٍ عراقيّ سيناقشُ مع المسؤولين اللبنانيين ملف الفيول العراقي اللازم لتوليد الكهرباء. 

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وفي السّياق، تقول مصادر متابعة للملف إنّه من المفترض أن يحسم هذا الاجتماع موعد وصول أقرب شُحنة من الفيول إلى لبنان في ظلّ إمكانية دخول البلاد مرحلة العتمة الشاملة اعتباراً من يوم 26 آب الجاري باعتبار أن معملي دير عمار والزهراني سيصبحان خارج الخدمة معاً في التاريخ المُحدد سابقاً.

وشدّدت المصادر على وجوب أن تكون هناك خطّة سريعة لإتمام استجرار الفيول بأسرع وقت، لافتة إلى أن وضع المعامل يزدادُ تدهوراً بسبب نقص المادة اللازمة لتوليد الكهرباء.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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