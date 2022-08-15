بعد 10 أيام.. هذا ما سيشهده لبنان

ينتظرُ لبنان خلال السّاعات المقبلة وصول وفدٍ عراقيّ سيناقشُ مع المسؤولين اللبنانيين ملف الفيول العراقي اللازم لتوليد الكهرباء.



Advertisement وفي السّياق، تقول مصادر متابعة للملف إنّه من المفترض أن يحسم هذا الاجتماع موعد وصول أقرب شُحنة من الفيول إلى لبنان في ظلّ إمكانية دخول البلاد مرحلة العتمة الشاملة اعتباراً من يوم 26 آب الجاري باعتبار أن معملي دير عمار والزهراني سيصبحان خارج الخدمة معاً في التاريخ المُحدد سابقاً. وفي السّياق، تقول مصادر متابعة للملف إنّه من المفترض أن يحسم هذا الاجتماع موعد وصول أقرب شُحنة من الفيول إلى لبنان في ظلّ إمكانية دخول البلاد مرحلة العتمة الشاملة اعتباراً من يوم 26 آب الجاري باعتبار أن معملي دير عمار والزهراني سيصبحان خارج الخدمة معاً في التاريخ المُحدد سابقاً.