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لبنان

مداهمات وتوقيفات في ببنين العكارية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-08-2022 | 03:20
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داهمت قوة من مكتب مخابرات الشمال في الجيش، منازل كل من المدعو س. د. وع. ك.، في بلدة ببنين العكارية، كونهما مطلوبين بجرائم سلب واطلاق نار من سلاح حربي، وفق مندوب "لبنان 24".
وقد تمكنت المخابرات من توقيفهما وضبط بندقية حربية وذخيرة.
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