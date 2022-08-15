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لبنان
بعد تسريبات حول الطعون الانتخابيّة.. البعريني لقضاة "الدستوري": لتحكيم الضمير
Lebanon 24
15-08-2022
|
03:22
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أعرب النائب وليد البعريني عن استغرابه من التسريبات التي انتشرت بشأن القرارات المُرتقبة من المجلس الدستوري بخصوص الطعون الانتخابية، والإيحاء بأن تسوية سياسية بين النافذين ستؤدي الى إسقاط بعض النواب وفوز غيرهم.
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وفي بيان له، اليوم الإثنين، ناشد البعريني قضاة المجلس الدستوري
المحافظة على النزاهة بعيداً من الضغوط السياسية، والاحتكام إلى القانون لا إلى التسويات، والتمسّك بالحق ورفض تحويل المجلس الدستوري إلى أداة بيَد السياسيين لتحقيق مآربهم على حساب كلمة الشعب وصوت الناس.
وأضاف: "لن ننشاد السياسيين والنّافذين عدم التدخل بعمل المجلس الدستوري، فالأمل بهم مفقود، ولكننا نناشد القضاة تحكيم الضمير والاحتكام إلى القانون حتى يأخذ كل ذي حق حقه حسب النصوص لا حسب منطق القوة والنفوذ والضغوط".
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