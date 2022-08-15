بعد تسريبات حول الطعون الانتخابيّة.. البعريني لقضاة "الدستوري": لتحكيم الضمير

أعرب النائب وليد البعريني عن استغرابه من التسريبات التي انتشرت بشأن القرارات المُرتقبة من المجلس الدستوري بخصوص الطعون الانتخابية، والإيحاء بأن تسوية سياسية بين النافذين ستؤدي الى إسقاط بعض النواب وفوز غيرهم.

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وفي بيان له، اليوم الإثنين، ناشد البعريني قضاة المجلس الدستوري المحافظة على النزاهة بعيداً من الضغوط السياسية، والاحتكام إلى القانون لا إلى التسويات، والتمسّك بالحق ورفض تحويل المجلس الدستوري إلى أداة بيَد السياسيين لتحقيق مآربهم على حساب كلمة الشعب وصوت الناس.