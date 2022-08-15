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لبنان
الخطيب إستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا: هذا العدوان الخطير يتماهى مع الحصار
Lebanon 24
15-08-2022
|
04:33
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إستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، "الغارات الصهيونية على سوريا وانتهاكها الاجواء اللبنانية في عدوان مزدوج على البلدين بعد سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي نضعها برسم الامم المتحدة المطالبة باتخاذ اجراءات رادعة ضد العدو الصهيوني وعدم الاكتفاء ببيانات الادانة والاستنكار وتسجيل اعداد الانتهاكات للقرار 1701 التي باتت تهدد استمرار مفاعيله".
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ورأى في بيان، ان "هذا العدوان الخطير يتماهى مع الحصار والعقوبات وسياسة تجويع الشعبين السوري واللبناني، مما يستدعي تعزيز التضامن والتعاون ورفع مستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين".
وقدم الخطيب تعازيه الى قيادة الجمهورية العربية السورية والشعب والجيش السوري وذوي الشهداء، سائلا المولى ان "يتغمدهم بواسع رحمته ويمن على الجرجى بالشفاء العاجل".
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