بيان من "امن الدولة" يتعلق بـ"مواكبة فنانين وشخصيات لبنانية".. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة بيان جاء فيه: "تداولت بعض الوسائل الإعلاميّة أخباراً مفادها أنّ عناصر من أمن الدّولة تواكب فنّانين وشخصيّات لبنانيّة محدّدة".لذا، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة, أن توضح "أنّها تقوم بهذه المهمّة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وتنفيذاً لقرارات مجلس الأمن المركزيّ الذي يحدّد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية ظرفيّة تقتضيها معطيات أمنيّة بحتة".وتمنّت المديريّة, "توخّي الدقّة قبل نشر أيّ خبر في الوسائل الإعلاميّة التي تحترم رسالتها ودورها".