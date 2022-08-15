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لبنان

جريمة تستهدف سيدتين لبنانيتين في أستراليا.. تفاصيل مروّعة تكشف ما جرى!

Lebanon 24
15-08-2022 | 04:27
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قام مجهولون باطلاق النار على سيارة رباعية الدفع في بانانيا غرب سيدني، مما أدى الى مقتل اللبنانية الأصل لاميتا فضل الله (48 سنة) وايمي الحزوري (39 سنة) من اصول لبنانية أيضا، فيما نجا شاب وفتاة كانا في السيارة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام. 
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وكانت قناة الـ"MTV" ذكرت أن سيدتين لبنانيتين تعرّضتا لجريمة قتلٍ في سيدني - أستراليا وذلك عبر إطلاق النار عليهما.
 
ووفقاً للقناة، فإنّ مجهولين أقدموا على إطلاق 16 رصاصة باتجاه السيدتين مليتا فضل الله وإيمي الحزوري حينما كانتا في سيارة رباعية الدفع. 
 
كذلك، فقد أفيد عن نجاة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً وفتاة تبلغ 16 عاماً من العمر كانا داخل السيارة لحظة وقوع الجريمة. 
 
وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن فضل الله كانت مستهدفة بسبب ارتباطها بشخصية لها صلة بـ"الإجرام العالمي"، ويُعتقد أن قتلها جاء انتقاماً من تلك الشخصية. 
 
 
 
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