Advertisement

لبنان

نائب رئيس المجلس الشيعي: نحيي صناع نصر 14 آب

Lebanon 24
15-08-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-980989-637961634953809726.jpg
Doc-P-980989-637961634953809726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في بيان، "صناع نصر 14 آب، أهلنا المقاومين الشرفاء الذين أثبتوا بصبرهم وصمودهم واحتضانهم للمقاومة والجيش أنهم أهل الوفاء للأرض والوطن، فهم أكدوا بمواقفهم الشجاعة أن أرضنا عصية على الاحتلال والعدوان فكانت عودتهم السريعة الى بيوتهم المهدمة تعبيرا عن تمسكهم بالارض والوطن وبعزتهم وكرامتهم".
Advertisement
 
وخص "شهداء الشعب والجيش والمقاومة بأسمى آيات الاجلال، الذين بذلوا الدماء لنيل بلدنا حريته وسيادته وكرامته فكانوا مصدر عزة الوطن وعنوان مجده، الذي قرأه العدو جيدا وأدرك انه يواجه حالة جديدة وغير مسبوقة وان مستقبله لم يعد مضمونا والمعركة مع هذه المقاومة وهذه الحالة الشعبية الحاضنة معركة وجود. ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويحشرهم مع الأنبياء والصديقين".
 
وأكد ان "لبنان القوي بوحدة شعبه المحتضن لمقاومته وجيشه سيسقط الحصار والعقوبات المفروضة عليه، والمقاومة ضمانة وضرورة وطنية لحفظ لبنان وردع العدوان عنه واستخراج ثرواته البحرية والاستفادة منها للخروج من الازمة الاقتصادية، وعلى العدو الصهيوني ان يستعيد مشاهد هزائمه واخفاقاته في لبنان فلا يغامر بكيانه الغاصب في اي عدوان ضد لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-15
04:00 | 2022-08-15
09:00 | 2022-08-15
08:36 | 2022-08-15
08:35 | 2022-08-15
08:27 | 2022-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website