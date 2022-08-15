في طرابلس... صاحب احد المحلات يتعرض للضرب المبرح

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام عدد من الشبان على الاعتداء بالضرب المبرح على صاحب احد المحلات التجارية في منطقة سوق القمح في طرابلس.



Advertisement

وحضرت دورية من مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة. وبعد فعلتهم، فروا بسرعة الى جهه مجهولة.وحضرت دورية من مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.