في هذه المنطقة... عرس جماعي

أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام إتحاد جمعيات الضنية، للسنة الثالثة على التوالي، بتنظيم حفل عقد قران جماعي لـ 32 شاب وشابة من ابناء الضنية.



والحفل سيقام في قاعة قصر الهدى في بخعون يوم الثلاثاء في ١٦/٨/٢٠٢٢ عند الساعة ٥:٣٠ عصراً حيث سيحضره سماحة مفتي طرابلس والشمال بالاضافة لنواب الضنية الحاليين والسابقين وفعاليات المنطقة من مشايخ وعلماء ووجهاء الضنية.

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