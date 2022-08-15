النفايات تتكدس والاهالي يشتكون (صور)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن تكدّس النفايات على جانب الطرقات الاساسية في عدد من قرى الضنية، ما أدى الى انتشار الروائح الكريهة في البلدات بالاضافة لانتشار الحشرات.



ووفقا للمعلومات، اشتكى السكان من الموضوع لدى البلديات المعنية، فكان الجواب ان صندوق البلدية فارغ ما يعرقل عمليات جمع النفايات.

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