Advertisement

لبنان

بعد الطقس المستقر.. الحرارة الى ارتفاع في هذا الموعد

Lebanon 24
15-08-2022 | 06:25
A-
A+
Doc-P-981009-637961669149888908.jpg
Doc-P-981009-637961669149888908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس صيفي معتاد  يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن  معدلاتها الموسمية على الساحل حتى يوم الثلاثاء حيث يتأثر لبنان عامة والمناطق الداخلية والجبلية خاصة بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل وتستمر إلى يوم السبت. 
(معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة). تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية و الداخلية. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة عل الساحل مع نسبة رطوبة مرتعة مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، بينما ترتفع بشكل ملموس في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة منخفضة لذا يتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، فيما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل لكن مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة في الداخل وعلى الجبال (فوق معدلاتها الموسمية)، مع بقاء التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 27 درجة، في الداخل من 16 إلى 34 درجة. 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-15
04:00 | 2022-08-15
09:00 | 2022-08-15
08:36 | 2022-08-15
08:35 | 2022-08-15
08:27 | 2022-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website