الإحتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء تعمّ مختلف المناطق

أقيمت قداديس احتفالية بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء في مختلف المناطق، بحضور شخصيات دينية وسياسية وفعاليات وحشود المؤمنين.

في جزين



Advertisement بعد القداس إنطلقت مسيرة من أمام الكنيسة جابت شوارع المدينة، بحضور كهنة رعايا مدينة جزين وحشد كبير من المؤمنين، وصولا الى مزار السيدة العذراء (المعبور) على مدخل جزين حيث رفعت الصلوات على نية جزين ولبنان. أقيم قداس احتفالي في كنيسة سيدة الانتقال في جزين لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، ترأسه كاهن الرعية الياس صليبا وعاونه لفيف من الكهنة.بعد القداس إنطلقت مسيرة من أمام الكنيسة جابت شوارع المدينة، بحضور كهنة رعايا مدينة جزين وحشد كبير من المؤمنين، وصولا الى مزار السيدة العذراء (المعبور) على مدخل جزين حيث رفعت الصلوات على نية جزين ولبنان.

في الكورة

إحتفلت الطوائف المسيحية في قضاء الكورة بعيد رقاد السيدة العذراء، فأقيمت بالمناسبة القداديس الاحتفالية والصلوات.



ففي دير رقاد سيدة والدة الاله في بلدة بكفتين، ترأس الارشمندريت المتوحد غريغوريوس اسطفان القداس يعاونه رهبان الدير ولفيف من الكهنة، في حضور حشد من المؤمنين.



وبعد قراءة الانجيل المقدس ألقى الارشمندريت اسطفان عظة تناول فيها اهمية هذا العيد ودور والدة الاله في المسيحية، داعيا جميع الامهات الى "التمثل بحياة مريم العذراء ورعاية أولادهم وتربيتهم على الصلاة والمحبة.



كما ترأس كاهن رعية القديس نيقولا العجائبية موسى الشاطرية القداس الاحتفالي، وتناول في عظته سيرة والدة الاله مريم العذراء والبشارة وتواضعها وبذل ذاتها في سبيل الغير، داعيا المؤمنين الى "تحمل عذاباتهم ومعاناتهم والتضرع الى والدة الاله التي تساعد المحتاجين وكل الطالبين لدعمها"، مؤكدا ان "الحديث عن ايمان ودور وعجائب والدة الاله لا يفيها حقها مهما قيل عنها".

دير الاحمر

تقاطر أبناء دير الأحمر ومنطقتها من انتشارهم في لبنان والعالم كما كل عام في 14 آب حيث طافوا في مسيرة حاشدة في شوارع البلدة حول مريم العذراء - سيدة البرج - في عيد انتقالها بالنفس والجسد الى السماء.



تقدم المسيرة راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة وترأس الذبيحة الإلهية التي أقيمت تتويجا للتطواف يعاونه كاهن الرعية المونسنيور ملحم شيت ومعاونه يوحنا مارون النداف، إضافة الى النائب العام المونسنيور بول كيروز وكهنة رعايا البلدة، وشارك في القداس عضو تكتل "الجمهورية القوية" أنطوان حبشي، رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها وفاعلياتها.

القبيات

ترأس رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، قداسا لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، في رعية سيدة الغسالة في بلدة القبيات - عكار، حضره النائب جيمي جبور، فاعليات بلدية واجتماعية وعدد من المؤمنين.



وتوجه سويف بالمعايدة للجميع، متمنيا أن "تكون العذراء مريم دائما الى جانب بلدنا لبنان والى جانب كل بلدة ومدينة وقرية فيه، فتساعدنا في تجديد الايمان والرجاء والحب".

دير قزحيا

و إحتفل رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا الأب مخايل فنيانوس، بقداس في كنيسة الدير الأثرية، لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، عاونه الناسكان الحبيسان الأبوان أنطوان رزق ويوحنا خوند، بمشاركة الأب دانيال العلم وعدد من الرهبان.

ألقى الأب الرئيس عظة شدد فيها على معاني العيد، وحياة السيدة العذراء والإيمان بها.



وأضاف: "لم تكن حياة العذراء مريم على الأرض سهلة"، مؤكدا بأنها "عروسة الروح القدس ومجد لبنان أعطي لها"، آملا أن "تحفظ شعب لبنان وأرضه في هذا العيد المبارك الذي يشارك فيه اللبنانيون كافة".

قضاء بشري

أحيت كنائس واديار قرى وبلدات قضاء بشري عيد انتقال السيدة العذراء، وأقيمت القداديس الاحتفالية والزياحات، وترأس النائب البطريركي على الجبة المطران جوزيف النفاع قداس العيد في كنيسة سيدة بزعون.

وفي دير سيدة قنوبين احتفل الاب بطرس عازار الانطوني بقداس العيد في حضور رئيسة الدير الاخت جانيت فنيانوس وراهبات الدير الانطونيات وحشد من المؤمنين الذين أموا الوادي المقدس، وأقامت جماعة دير مار اسطفان للراهبات الانطونيات في حديقة البطاركة سهرة روحية تضمنت صلوات وتراتيل وتأملات عشية العيد