Advertisement

لبنان

أثناء ممارسته عمله... هكذا فارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
15-08-2022 | 07:23
A-
A+
Doc-P-981025-637961704998630656.jpg
Doc-P-981025-637961704998630656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "لبنان 24" عن وفاة الشاب "احمد يحي خالد السيد"  وذلك بعد ان سقطت عليه قطعة من الحديد أثناء ممارسته عمله في قطاع البناء.
 
يذكر ان المتوفي هو من بلدة وادي الجاموس العكارية. 
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قطع الطريق عند مفرق وادي الجاموس في عكار... ما السبب؟
lebanon 24
15/08/2022 16:08:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات وتوقيفات في ببنين العكارية... إليكم التفاصيل
lebanon 24
15/08/2022 16:08:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في خراج بلدة قبة شمرا العكارية.. وعمليات الاخماد تواجه عقبات
lebanon 24
15/08/2022 16:08:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية مشمش العكارية تعلن انجاز الخريطة السياحية التابعة لها..اليكم التفاصيل!
lebanon 24
15/08/2022 16:08:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وادي الجاموس

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-15
04:00 | 2022-08-15
09:00 | 2022-08-15
08:36 | 2022-08-15
08:35 | 2022-08-15
08:27 | 2022-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website