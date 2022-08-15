أثناء ممارسته عمله... هكذا فارق الحياة (صورة)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وفاة الشاب "احمد يحي خالد السيد" وذلك بعد ان سقطت عليه قطعة من الحديد أثناء ممارسته عمله في قطاع البناء.

يذكر ان المتوفي هو من بلدة وادي الجاموس العكارية.