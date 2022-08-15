السفير الهندي في عيد استقلال بلاده: مستعدون للمساهمة بتعزيز انتاج الطاقة الشمسية في لبنان

يقول خان: "ترتكز الاحتفالات على خمس موضوعات: نضال الحرية، الإنجازات، اﻷفكار، العزيمة، والإجراءات، وذلك لاظهار التطور والتقدم وتأكيد انّ الهند معتمدة على نفسها ومستقلة، منذ نيل الاستقلال ولغاية اليوم. وقد نظمت السفارة حوالي 100 نشاط في اطار الاحتفال بهذا الاطار منذ العام المنصرم، وذلك في أطر ثقافية وفعاليات تجارية والترويج السياحي والاحتفاليات بالشراكات التنموية مع المعنيين في لبنان. وشارك لبنانيون كثر في هذه النشاطات".وعن العلاقة بين لبنان والهند، يقول خان: "لطالما تمتع كلّ من الهند ولبنان بعلاقات وثيقة وودية منذ أن أنشأنا العلاقات الدبلوماسية في عام 1954. ونقول انّ الهند وقفت الى جانب لبنان في مراحل سياسية مختلفة وظروف صعبة عانى منها لبنان. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، انّ الهند قدمت بعد انفجار الرابع من اب المأسوي 58 طنا من المواد الاغاثية الفورية، وخلال جائحة كورونا قدمنا الكثير من معدات الوقاية الشخصية الى وزارة الصحة. وخلال هذا العام أكملت السفارة الهندية بنجاح مشروعين بيئيين في محمية الشوف للمحيط الحيوي، تضمنا إعادة التشجير عن طريق زراعة 800 شجرة ارز وانشاء مرافق عند المحميات".ويضيف خان: "يُضاف الى ذلك برنامج ITEC الخاص بنا، والمخصص لبناء القدرات وممول بالكامل من الحكومة الهندية، ويتم تنفيذه من خلال عدد من البرامج التدريبة والمشاريع. كما ساهمت دفعات متتالية من المتدربين وخريجين ITEC في تعزيز العلاقات بين الهند ولبنان".ويتحدث خان ايضاً عن حب اللبناني للثقافة الهندية من ناحية الموسيقى والطبخ واليوغا، حيث يشارك لبنانيون في نشاطات مختلفة تقيمها السفارة في هذه المجالات وايضاً من خلال مدارس اليوغا التي تم افتتاحها وتلقى قبولاً كبيراً لدى اللبنانيين.والى الجانب الثقافي، تسعى الهند الى تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وهنا يعلن السفير خان من خلال "لبنان 24" فتح إطار التواصل مع المعنيين للتعاون في شتى المجالات من اجل إعادة النهوض بالبلد اقتصاديا كما يؤكد. ويقول: "نواصل البحث عن فرص لتعزيز وتنويع علاقاتنا مع لبنان. نحن أيضًا نستكشف باستمرار خيارات لتعزيز وتنويع تجارتنا الثنائية. أشعر أن تعزيز الواردات من الهند يمكن أن يوفر مصدرًا عمليًا وفعالًا من حيث التكلفة لاحتياجات لبنان من الواردات وقد يقلل فاتورة الاستيراد خاصة أن لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية".وفي المجال الصحي، يقول خان: "يمكن أن توفر الادوية الهندية بديلاً عمليا، وأحث وزارة الصحة اللبنانية 8على تسهيل تسجيل الادوية الهندية الجديدة التي يمكن الاستفادة منها".وبما يختص بإنتاج الطاقة الشمسية، يقول خان: "الهند دولة رائدة في إنتاج الطاقة الشمسية، هناك مجال كبير لتعزيز تجارتنا الثنائية في الألواح الشمسية والبطاريات. ونحث لبنان على الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بقيادة الهند اﻷمر الذي سيساعد على اكتساب تقنيات وخبرات مبتكرة لتطوير إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد".وفي مجال الغذاء، يتحدث خان عن أوجه تكامل زراعي بين البلدين، "فيمكن للهند أن تصبح شريكاً يمكن الاعتماد عليه لضمان امنه الغذائي بتكلفة جيدة".كما يتحدث خان عن أهمية الدور الذي لعبته الهند من خلال المشاركة في اليونيفيل والكثير من النشاطات والمشاريع التي قامت بها الكتيبة الهندية في الجنوب، كتحديث ملاعب رياضية وتوفير مولدات كهربائية ودعم للمستشفيات والمستوصفات في المناطق الجنوبية وغيرها من المشاريع.