العناية الألهية تنجّي المدبر ميشال ابو طقة من حادث كبير

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نجا المدبر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب ميشال أبو طقة من حادث سير بإعجوبة وعناية ألهية.وفي التفاصيل أنه بينما كان المدبر أبو طقة عائدًا من مدينة زحلة بعدما ترأس قداس الشكر في كنيسة الدير في حضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، تعرض لحادث سير كبير، لكنه لم يصب بأي أذى، فيما لحقت أضرار كبيرة بالسيارة التي كان يستقلها، وهو الآن في صحة جيدة.أسرة "لبنان24" تتمنى للأب المدبر أبو طاقة دوام الصحة والإستمرار في خدمته الكهنوتية.