الخارجية استنكرت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا: سنتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن

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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا "استنكرت فيه بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وقيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية". وحذرت "من مغبة هذا السلوك العدواني والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية".وأعلنت أنها سوف تتقدم "بشكوى إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".