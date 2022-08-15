في هذه البلدة... اخماد حريق اعشاب

صدر عن الدفاع المدني، التالي:



اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٥/٠٨/٢٠٢٢ حريقاً شب في اعشاب في كفرياشيت - زغرتا.

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