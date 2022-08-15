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لبنان

في هذه البلدة... اخماد حريق اعشاب

Lebanon 24
15-08-2022 | 08:11
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صدر عن الدفاع المدني، التالي:

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٥/٠٨/٢٠٢٢ حريقاً شب في اعشاب في كفرياشيت - زغرتا. 
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