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لبنان

إقفال محطات المحروقات في هذه المنطقة

Lebanon 24
15-08-2022 | 08:17
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قطع مواطنون طريق مثلث تل النحاس في مرجعيون، بالسيارات والفانات على خلفية إقفال محطات المحروقات في المنطقة بسبب عدم تسلمها مادة البنزين اليوم.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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