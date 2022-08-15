دورية للجيش تتعرض لاطلاق نار... ما القصة؟

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 14/ 8/ 2022، وبعد توافر معلومات عن وجود سيارة مسروقة نوع كيا سيراتو رقم 532170/ب، في منطقة وادي فعرا – البقاع، توجهت قوة من الجيش الى تلك المنطقة حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهول يقود السيارة المذكورة، ويواكبه المواطن (ي.ن.) على دراجة نارية من دون لوحات. وقد ردت القوة على مصدر النيران ما أدى إلى إصابة الأخير، فنُقل إلى المستشفى للمعالجة حيث تبين أنه مطلوب بجرم السرقة، فيما لاذ السائق بالفرار وضُبطت السيارة والدراجة النارية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.