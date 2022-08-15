ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 31900 و31950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، تسعيرة تراوحت ما بين 31775 و31825 ليرة لبنانية للدولار الواحد.