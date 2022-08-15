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لبنان
الحاج حسن في ذكرى الامام الصدر: يبقى الانتظار لغتنا التي تمتهن الصبر
Lebanon 24
15-08-2022
|
10:45
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غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر "تويتر" قائلاً:
"ويبقى الانتظار لغتنا التي تمتهن الصبر، للامام المغيب نكتب فجر أيامنا عقودا من العذابات. بين الغياب والفقد مسير أرواحنا في صحاري الغدر، نفتش عن الظلال المباركة وتنفس الصبح متى يعود. أيها الصدر الذي يحمل أرواحنا وقلوبنا، نشتاق اليك وإلى مواعيدك التي كلها أمل".
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