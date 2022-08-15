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لبنان

إطلاق فعاليات موسم السياحة في طرابلس برعاية نصار

Lebanon 24
15-08-2022 | 10:50
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 أطلقت مدينة طرابلس، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وبالتعاون مع جمعية العزم والسعادة، فعاليات موسم السياحة "أهلا بهالطلة"، بجولة قام بها إعلاميون من العاصمة ومناطق الشمال.
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استهلت الجولة من معرض رشيد كرامي الدولي، وتولى المهندس وسيم الناغي شرح تاريخ تأسيس المعرض ومراحل إنجازه وميزاته العمرانية، وأكد السعي الى "الإفادة من مساحات المعرض وفرادته وحداثته العمرانية والإفادة من القوانين التي أقرت مؤخرا والتي تحرر المعرض من كثير من القيود".
 

وتحدث المدير العام لمؤسسة "الصمد للسياحة" مصطفى الصمد، فرحب بالاعلاميين ودعا الى أن "نفكر كل في مؤسسته بالعمل والإنتاج".
 
من جهته لفت الناغي الى أن "طرابلس شهدت حقبات عدة وفيها فعلا خاصرة رخوة ولكنها متحف حي بموافقة الاونيسكو وهي آخر مدينة في حضارة المماليك". وأكد أن "لبنان يحتاج طرابلس وطرابلس تحتاج لبنان، ولا بد من سعي القطاع الخاص، وندرك أن ما أنقذ اليونان مثلا هو السياحة، فلنستفد من الفرصة المتاحة ولنكن منتجين".
 
بدوره شدد نائب نقيب المحررين الزميل غسان ريفي على أن "طرابلس يمكن لها ان تنهض بتعاون ناسها"، وأكد "أهمية نقل الإيجابية من طرابلس كما يحصل مع الأحداث الأمنية، ولنتحدث عن تراث طرابلس وميزاتها".
  
أما الاعلامي منذر مرعبي فأكد "اننا كإعلاميين نقوم بواجبنا ونؤمن بطرابلس وكل الشمال وما يختزنه الشمال، وتلفزيون لبنان قدم للشمال ولطرابلس الكثير وما زال".
المصدر: الوكالة الوطنية
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