المرتضى: واجبنا بث الوعي والانتصار للحق والدفاع عن قدسية حرية إبداء الرأي ضد من يدنسونها

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قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" عن موقفه الناطق "بأن الآية الشيطانية تتمثل في قيام إبليس باستعمال من هو دون، وسيلة يتعرض بها لمن هو فوق" وعما استنتج منه البعض بأنه دعوة للقتل. فأجاب: "موقفنا ليس دعوة للقتل. موقفنا إصرار على بث الوعي!".أضاف: "موقفنا للدفاع عن قدسية حرية ابداء الراي ضد من يدنسونها بالشتيمة والضغينة السوداء، جاعلين أنفسهم ادوات للشيطان، مسهمين بذلك في تنفيذ مشروعه الرامي الى استيلاد الفتن وبث الفرقة بين اللبنانيين وتشويه صورة وفكر شخصيات افنت عمرها وضحت بنفسها لكي تنجينا جميعا مسلمين ومسيحيين من الصهاينة والتكفيريين عدوي الإنسانية والإيمان والحرية".وتابع: "هذه حقيقة موقفنا النابع من قناعتنا وإيماننا وواجبنا الوطني والاخلاقي والوظيفي والإنساني، والاهم هذا عكس ما يعمل من اجله الاسرائيلي وادواته".وختم: "اما التشويه وقلة التهذيب فلن تجعلنا نحيد قيد انملة عن الثبات على هذا الخط، خط بث الوعي والانتصار للحق".