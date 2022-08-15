توضيحٌ من مكتب النائب ندى البُستاني وتعقيب "لبنان24"

جاءنا من المكتب الاعلامي للنائب ندى البستاني الآتي:
جانب موقع "لبنان24": أورد موقعكم خبراً بعنوان "فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!"، ونسب الى ناشطين مجهولين أنهم استُفزّوا من مشاركة النائبة ندى البستاني الفرحة مع آلاف اللبنانيين والكسروانيين الذين حضروا الحفل المجاني الذي نظمته جمعية "لَـ كسروان" في منطقة سد شبروح والذي أحياه الأخوان شحاده، ضمن النشاط الترفيهي والرياضي والإنمائي بعنوان Extreme Enenrgy Second Edition.
وعليه، نتساءل من هو الذي يستفزّه أن تقيم جمعية "لَـ كسروان" نشاطا انمائيا على امتداد 3 أيام كاملة يؤمن مساحة ترفيه مجانية للعائلات المتعبة التي إضطرتها الأوضاع الى وضع ما يفرح القلب في قعر الإهتمامات بفعل الأزمة الإقتصادية الضاغطة؟ أين الاستفزاز في كل ذلك؟ وهل بات الحزن صنواً للبنانيين؟ يُطلب اليكم نشر هذا الرد".
ردّ "لبنان24"
يهم "لبنان24" أن يوضح انه رصد متابعات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب بالحرف: "قال متابعون إن "المشهد الذي ظهرت فيه البستاني يثير الاستفزاز"، في حين رأى آخرون أنّه يحق للبستاني عيش حياتها بشكل طبيعي"، وبالتالي فإنّ "لبنان24" عبّر عن وجهات النظر المختلفة، وبالتأكيد فان "سعادتها" تابعت ردود الفعل وتنوعها وقرأت ما كتب، فاقتضى التوضيح.