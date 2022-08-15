توضيحٌ من مكتب النائب ندى البُستاني وتعقيب "لبنان24"

جاءنا من المكتب الاعلامي للنائب ندى البستاني الآتي:



جانب موقع "لبنان24": أورد موقعكم خبراً بعنوان "فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!"، ونسب الى ناشطين مجهولين أنهم استُفزّوا من مشاركة النائبة ندى البستاني الفرحة مع آلاف اللبنانيين والكسروانيين الذين حضروا الحفل المجاني الذي نظمته جمعية "لَـ كسروان" في منطقة سد شبروح والذي أحياه الأخوان شحاده، ضمن النشاط الترفيهي والرياضي والإنمائي بعنوان Extreme Enenrgy Second Edition. جانب موقع: أورد موقعكم خبراً بعنوان ""، ونسب الى ناشطين مجهولين أنهم استُفزّوا من مشاركة النائبة ندى البستاني الفرحة مع آلاف اللبنانيين والكسروانيين الذين حضروا الحفل المجاني الذي نظمته جمعية "لَـ كسروان" في منطقة سد شبروح والذي أحياه الأخوان شحاده، ضمن النشاط الترفيهي والرياضي والإنمائي بعنوان Extreme Enenrgy Second Edition.

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وعليه، نتساءل من هو الذي يستفزّه أن تقيم جمعية "لَـ كسروان" نشاطا انمائيا على امتداد 3 أيام كاملة يؤمن مساحة ترفيه مجانية للعائلات المتعبة التي إضطرتها الأوضاع الى وضع ما يفرح القلب في قعر الإهتمامات بفعل الأزمة الإقتصادية الضاغطة؟ أين الاستفزاز في كل ذلك؟ وهل بات الحزن صنواً للبنانيين؟ يُطلب اليكم نشر هذا الرد".

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