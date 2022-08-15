29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
15-08-2022
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1197866.
كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10581.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
4 حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟
Lebanon 24
4 حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟
16/08/2022 00:59:29
16/08/2022 00:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
16/08/2022 00:59:29
16/08/2022 00:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
16/08/2022 00:59:29
16/08/2022 00:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
16/08/2022 00:59:29
16/08/2022 00:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عون يتعرّض لهجوم خلال احتفال!
Lebanon 24
عون يتعرّض لهجوم خلال احتفال!
03:45 | 2022-08-15
15/08/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسرارٌ مُريبة" تكشف عن قصف سوريا من لبنان.. ما فعلته إسرائيل "غير مُطمئن"
Lebanon 24
"أسرارٌ مُريبة" تكشف عن قصف سوريا من لبنان.. ما فعلته إسرائيل "غير مُطمئن"
03:00 | 2022-08-15
15/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!
Lebanon 24
فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!
07:26 | 2022-08-15
15/08/2022 07:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
13:13 | 2022-08-15
15/08/2022 01:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 10 أيام.. هذا ما سيشهده لبنان
Lebanon 24
بعد 10 أيام.. هذا ما سيشهده لبنان
03:15 | 2022-08-15
15/08/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2022-08-15
مقدمات النشرات المسائية
16:49 | 2022-08-15
بيانٌ من وزارة التربية بشأن المعاملات فيها.. هذا ما أعلنته
16:39 | 2022-08-15
جوزيف أبو فاضل يردّ على نائب "الوطني الحر".. ماذا قال؟
16:16 | 2022-08-15
حادثةٌ في الجنوب.. رجلٌ يطلق النار على نفسه!
16:11 | 2022-08-15
تطوّر مهمّ في قضيّة باسم الشيخ حسين.. هل سيُفرج عنه غداً؟
15:48 | 2022-08-15
تغيّر سيطرأ على سعر البنزين.. إليكم آخر المعلومات
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
16/08/2022 00:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
16/08/2022 00:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
16/08/2022 00:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact