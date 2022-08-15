جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1197866.

كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10581.