خبرٌ عاجل عن البنزين.. إليكم آخر التطورات المستجدّة

شهدت مناطق عديدة، اليوم الإثنين، إقفالاً لمحطات المحروقات بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى اندفاع المواطنين باتجاه محطات أخرى لتعبئة البنزين.



Advertisement ولاستيضاح المشهد، أكدت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنه "لا صحة أبداً لما يتمّ تداوله بشأن وجود أزمة على صعيد البنزين"، مشيرة إلى أنّ "الشركات المستوردة للنفط ستبادر إلى توزيع المحروقات على كافة المحطات غداً". ولاستيضاح المشهد، أكدت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـإنه "لا صحة أبداً لما يتمّ تداوله بشأن وجود أزمة على صعيد البنزين"، مشيرة إلى أنّ "الشركات المستوردة للنفط ستبادر إلى توزيع المحروقات على كافة المحطات غداً".



وأشارت المصادر إلى أنه "البنزين نفد من بعض المحطات في أيام العطلة، الأمر الذي دفعها للإقفال، ومن المفترض أن تتسلم المادة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء".