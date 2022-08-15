كلامٌ ناريّ.. نوّاب "الوطني الحر" يهاجمون جعجع بتغريدات من العيار الثقيل!

شنّ عددٌ من نواب "التيار الوطني الحر" حرباً كلامية على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وذلك تعليقاً على مواقفه التي أطلقها، اليوم الإثنين، بشأن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.

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ففي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت النائب ندى البستاني: "جعجع انزعج من زيارة الوزير باسيل لبكركي، وانفتاحو وإيجابيتو، وتسهيلو لأي مسعى بيقوم فيه البطريرك، قرر الالتفاف على أي توافق، وتطويق أي مبادرة من بكركي. هو بيرفض حضور اجتماعات عند البطريرك وبيوم انتقال السيدة العذراء، نسف أي امكانية لتفاهم مسيحي… شو بعد فيه خيانة أكبر؟!".

جعجع انزعج من زيارة الوزير باسيل لبكركي، وانفتاحو وإيجابيتو، وتسهيلو لأي مسعى بيقوم فيه البطريرك، قرر الالتفاف على أي توافق، وتطويق أي مبادرة من بكركي. هو بيرفض حضور اجتماعات عند البطريرك وبيوم انتقال السيدة العذراء، نسف أي امكانية لتفاهم مسيحي…شو بعد فيه خيانة أكبر؟! — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) August 15, 2022

من جهته، غرّد النائب سيزار أبي خليل عبر "تويتر" قائلاً: "مشيت بميشال عون رئيس لأنو كان واصل بلا جميلتك. اخدت حصة اكبر من حجمك وطعنتو واليوم مش سئلان عن رأي المسيحيين باختيار الرئيس. هيدا انت، بالطائف غطيت التنازل عن الصلاحيات واليوم بدك تمحي حقوقهم. من 35 سنة لليوم سمّيلي فكرة ايجابية قلتها او عمل ايجابي عملتو.. صغير وبتضل صغير". مشيت بميشال عون رئيس لأنو كان واصل بلا جميلتك.

اخدت حصة اكبر من حجمك وطعنتو واليوم مش سئلان عن رأي المسيحيين باختيار الرئيس. هيدا انت ، بالطائف غطيت التنازل عن الصلاحيات واليوم بدك تمحي حقوقهم. من ٣٥ سنة لليوم سمّيلي فكرة ايجابية قلتها او عمل ايجابي عملتو . زغير وبتضل زغير — Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) August 15, 2022

بدورهِ، أعاد النائب جورج عطالله نشر تغريدة سابقة له منذ العام 2019 موجّهة إلى جعجع وقد جاء فيها: "منيح إلك عين تحكي بموضوع الرئاسة.. جربت تلحق حالك وما بخعناك.. فالأفضل تغير الموضوع.. عيب.. كرمالك".

وأرفق عطالله تلك التغريدة بتعليقٍ جاء فيه: " بتاريخ 1/9/2019 كتَبْتِلّك هيدا الرد على تفنيصاتك، واليوم بعيد رقاد السيدة عم تعترف إنك إنجبرت تنتخب الرئيس عون لأن الموضوع كان خالص يعني جربت تلَحِّق حالك وإعترفت إنك فنّاص".