بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين

شهدَ سعر الدولار مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية، إذ تجاوز عتبة الـ32 ألف ليرة لبنانية خلال الساعات القليلة الماضية.



Advertisement وقال أحد الصرّافين في السوق لـ"لبنان24" إنّه "ما من شيء معروف على صعيد السعر، في حين أن ما يظهر هو أنّ التداول يزداد عبر المجموعات المعنية ببيع وشراء الدولار". وقال أحد الصرّافين في السوق لـإنّه "ما من شيء معروف على صعيد السعر، في حين أن ما يظهر هو أنّ التداول يزداد عبر المجموعات المعنية ببيع وشراء الدولار".



وأضاف: "بالنسبة للعديد من الصرافين، فإن اعتماد جهات عديدة مثل التجار وأصحاب المحطات على شراء الدّولار من السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الذي أدى حُكماً إلى تزايد الطلب على العملة الخضراء وبالتالي ارتفاع سعرها تدريجياً".



وتابع: "رغم هذا، هناك توقعات بانخفاض الدولار خلال اليومين المقبلين مع استعادة المصارف نشاطها بعد العطلة، كما أن إعادة تنشيط منصة صيرفة اعتباراً من يوم غد سيؤدي إلى ضخ دولارات من جديد في السوق عبر المؤسسات المصرفية، وبالتالي فإن حركة التداول قد تشهدُ بعض الانتعاش".