سرّ جديد يُكشف عن اللبناني الذي هاجم سلمان رشدي.. ماذا قالت والدته؟

قالت والدة هادي مطر، المهاجم الذي طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، لموقع "ديلي ميل" إن ابنها عاد "متغيّرا" وأكثر تدينا، من رحلة قام بها عام 2018 إلى لبنان، موطن عائلته.

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ويواجه هادي مطر، وهو أميركي من أصول لبنانية يبلغ 24 عاما، تهمة محاولة قتل مؤلف رواية "آيات شيطانية" سلمان رشدي في نيويورك. ويواجه هادي مطر، وهو أميركي من أصول لبنانية يبلغ 24 عاما، تهمة محاولة قتل مؤلف رواية "آيات شيطانية" سلمان رشدي في نيويورك.

وبحسب "ديلي ميل"، فإن مطر يعيش مع والدته في فيرفيو (نيو جيرسي) على الضفة المقابلة لنهر هدسون من مانهاتن