Advertisement

لبنان

تغيّر سيطرأ على سعر البنزين.. إليكم آخر المعلومات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-08-2022 | 15:48
A-
A+
Doc-P-981125-637962012304707665.jpeg
Doc-P-981125-637962012304707665.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "هناك اتصالات نشطت مساءً بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان أفضت إلى الوصول لتسوية تقضي بتعديل الآلية المُتعمدة لتسعير البنزين التي تقوم على احتساب 85% من السعر بناء لمنصة صيرفة و 15% بناء لسعر الدولار في السوق الموازية".
Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنّ "التسوية التي حصلت بين عددٍ من المعنيين بقطاع النفط والبنك المركزي تنصّ على زيادة النسبة المرتبطة بالدولار ضمن جدول الأسعار، أي أنها لن تبقى 15%". 

وتأتي هذه المعلومات في ظلّ حديثٍ عن تجدّد أزمة المحروقات وذلك بعدما شهدت محطات كثيرة تهافتاً للمواطنين لتعبئة البنزين.

وفي تقرير سابقٍ له، مساء اليوم، نقل "لبنان24" عن مصادر ناشطة في قطاع المحروقات قولها إنه "لا صحة أبداً لما يتمّ تداوله بشأن وجود أزمة على صعيد البنزين"، مشيرة إلى أنّ "الشركات المستوردة للنفط ستبادر إلى توزيع المحروقات على كافة المحطات غداً".

وأشارت المصادر إلى أنه "البنزين نفد من بعض المحطات في أيام العطلة، الأمر الذي دفعها للإقفال، ومن المفترض أن تتسلم المادة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء". 

في المقابل، فقد لفتت المصادر إلى أن "الاستياء كبير من قبل فئة كبيرة من أصحاب المحطات وتحديداً في الجنوب بسبب الوضع المرتبط بجدول أسعار المحروقات"، مشيرة إلى أن "المطالبة كبيرة لوزارة الطاقة للتحرك فوراً وحل المشكلة بين الشركات المستوردة وتلك المحطات الجنوبية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2022-08-15
16:49 | 2022-08-15
16:39 | 2022-08-15
16:16 | 2022-08-15
16:11 | 2022-08-15
15:32 | 2022-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website