تغيّر سيطرأ على سعر البنزين.. إليكم آخر المعلومات

كشفت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "هناك اتصالات نشطت مساءً بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان أفضت إلى الوصول لتسوية تقضي بتعديل الآلية المُتعمدة لتسعير البنزين التي تقوم على احتساب 85% من السعر بناء لمنصة صيرفة و 15% بناء لسعر الدولار في السوق الموازية".

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وأشارت المصادر إلى أنّ "التسوية التي حصلت بين عددٍ من المعنيين بقطاع النفط والبنك المركزي تنصّ على زيادة النسبة المرتبطة بالدولار ضمن جدول الأسعار، أي أنها لن تبقى 15%".



وتأتي هذه المعلومات في ظلّ حديثٍ عن تجدّد أزمة المحروقات وذلك بعدما شهدت محطات كثيرة تهافتاً للمواطنين لتعبئة البنزين.



وفي تقرير سابقٍ له، مساء اليوم، نقل "لبنان24" عن مصادر ناشطة في قطاع المحروقات قولها إنه "لا صحة أبداً لما يتمّ تداوله بشأن وجود أزمة على صعيد البنزين"، مشيرة إلى أنّ "الشركات المستوردة للنفط ستبادر إلى توزيع المحروقات على كافة المحطات غداً".



وأشارت المصادر إلى أنه "البنزين نفد من بعض المحطات في أيام العطلة، الأمر الذي دفعها للإقفال، ومن المفترض أن تتسلم المادة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء".