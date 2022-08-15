Advertisement

لبنان

جوزيف أبو فاضل يردّ على نائب "الوطني الحر".. ماذا قال؟

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:39
A-
A+
Doc-P-981136-637962039507638979.jpg
Doc-P-981136-637962039507638979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ليش كنتو عم تعملو "تفاهم" جديد!!؟ "تفاهم معراب" وصلنا الى تسوية رئاسية خربتنا وأعادتنا الى العهد الحجري.. موقفي من جعجع معروف وثابت منذ عام 1985 لكن بعيد العذراء يللي بيحكي سياسة بيكون عمل أكبر خيانة؟! نصلي للعذراء لتساعدنا لأنو لي عم بيصير يفوق الخيال والمنطق والعقل".
Advertisement
 
تغريدة أبو فاضل جاءت رداً على تصريح للنائب ندى البستاني التي علقت على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الإثنين، حول ملف الانتخابات الرئاسية وآخر التطورات السياسية.
 
وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت البستاني: "جعجع انزعج من زيارة الوزير باسيل لبكركي، وانفتاحو وإيجابيتو، وتسهيلو لأي مسعى بيقوم فيه البطريرك، قرر الالتفاف على أي توافق، وتطويق أي مبادرة من بكركي. هو بيرفض حضور اجتماعات عند البطريرك وبيوم انتقال السيدة العذراء، نسف أي امكانية لتفاهم مسيحي… شو بعد فيه خيانة أكبر؟!".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-08-16
05:15 | 2022-08-16
06:10 | 2022-08-16
06:00 | 2022-08-16
05:30 | 2022-08-16
05:30 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website