جوزيف أبو فاضل يردّ على نائب "الوطني الحر".. ماذا قال؟

#جوزيف_أبو_فاضل:ليش كنتو عم تعملو"تفاهم"جديد!!؟
"تفاهم معراب"وصلنا الى تسوية رئاسية خربتنا وأعادتنا الى #العهد_الحجري ،موقفي من #جعجع معروف وثابت منذعام١٩٨٥ لكن ب عيد العذراء يللي بيحكي سياسة بيكون عمل أكبر خيانة؟!
نصلي للعذراء لتساعدنا لأنو لي عم بيصير يفوق الخيال والمنطق والعقل https://t.co/nircyuus12
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) August 15, 2022
#جوزيف_أبو_فاضل:ليش كنتو عم تعملو"تفاهم"جديد!!؟
"تفاهم معراب"وصلنا الى تسوية رئاسية خربتنا وأعادتنا الى #العهد_الحجري ،موقفي من #جعجع معروف وثابت منذعام١٩٨٥ لكن ب عيد العذراء يللي بيحكي سياسة بيكون عمل أكبر خيانة؟!
نصلي للعذراء لتساعدنا لأنو لي عم بيصير يفوق الخيال والمنطق والعقل https://t.co/nircyuus12