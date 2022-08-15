جوزيف أبو فاضل يردّ على نائب "الوطني الحر".. ماذا قال؟

غرّد المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ليش كنتو عم تعملو "تفاهم" جديد!!؟ "تفاهم معراب" وصلنا الى تسوية رئاسية خربتنا وأعادتنا الى العهد الحجري.. موقفي من جعجع معروف وثابت منذ عام 1985 لكن بعيد العذراء يللي بيحكي سياسة بيكون عمل أكبر خيانة؟! نصلي للعذراء لتساعدنا لأنو لي عم بيصير يفوق الخيال والمنطق والعقل".

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تصريح للنائب ندى البستاني التي علقت على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الإثنين، حول ملف الانتخابات الرئاسية وآخر التطورات السياسية. تغريدة أبو فاضل جاءت رداً علىللنائب ندى البستاني التي علقت على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الإثنين، حول ملف الانتخابات الرئاسية وآخر التطورات السياسية.



وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت البستاني: "جعجع انزعج من زيارة الوزير باسيل لبكركي، وانفتاحو وإيجابيتو، وتسهيلو لأي مسعى بيقوم فيه البطريرك، قرر الالتفاف على أي توافق، وتطويق أي مبادرة من بكركي. هو بيرفض حضور اجتماعات عند البطريرك وبيوم انتقال السيدة العذراء، نسف أي امكانية لتفاهم مسيحي… شو بعد فيه خيانة أكبر؟!".