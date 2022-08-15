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لبنان

وفد عراقي يلتقي ميقاتي اليوم

Lebanon 24
15-08-2022 | 23:09
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يبدأ اليوم وفد عراقي رسمي محادثات في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين تتناول "الاستفادة من المبالغ المودعة في المصارف اللبنانية"، وفق ما جاء في كتاب اصدرته السفارة العراقية في بيروت.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد عند العاشرة صباحا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو يضم علاء عبد الحسين الساعدي مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي وكلاً من خالد منصور رسن وحسن هادي حسن من مكتب رئيس الوزراء العراقي، ومدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية احمد جواد الدهلكي والسيد عبد الكاظم عبد علي الدراجي من وزارة التربية والسفير العراقي حيدر شياع البراك.

وتستمر الزيارة يومين يلتقي خلالها الوفد ايضا وزير الطاقة وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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