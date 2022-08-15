آب "اللهاب" مستمر.. أجواء حارة ولاهبة ستضرب لبنان والحرارة ستصل إلى 41!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان نشاط المنخفض الهندي الموسمي يشتدّ فوق شبه الجزيرة العربية، وتتدنى قيَم ضغطه، مجدداً، نحو 990hpa، ويحوّل بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اوروبا الى مناطق حارة.

وأضاف: "ترتفع درجات الحرارة في المناطق المدارية الصحراوية بين المملكة السعودية وصحراء مصر وليبيا لتتراوح بين 48 و 53 درجة وتتمدد شمالاً، ليتأثر لبنان بأجواء حارة ورطبة ساحلاً ولاهبة جافة بقاعاً اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الاحد، بحيث ستلامس درجات الحرارة 41 درجة في البقاع و 39 في زحلة والبقاع الغربي، و 41 في دمشق."

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طقس اليوم الثلاثاء سيكون حارا، ويبدأ تأثير الموجات الصحراوية على لبنان والمنطقة ولمدة 5 ايام تقريباً

حالة البحر منخفض الموج حرارة سطح المياه 29 درجة.

الحرارة على الساحل ليوم الاثنين: 31-32 نهاراً و 28 ليلاً

في البقاع: 34-35 نهاراً و 22 ليلا

على الجبال 1200 متر: 30 نهاراً و 18

على الجبال 2000 متر: 28 نهاراً و 16 ليلا

‎الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 15 كم

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 78 %ساحلاً و 55% بقاعاً