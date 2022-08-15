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لبنان

"فدرال بنك" سيُسقط الدعوى بحق بسام الشيخ حسين اليوم

Lebanon 24
15-08-2022 | 23:42
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ذكرت «الأخبار» أن مصرف «فدرال بنك» سيُسقط اليوم الدعوى المرفوعة بحق المودع بسام الشيخ حسين الذي اقتحم أحد فروعه (الحمرا) قبل أيام، ومن المتوقع أن يُفرج عنه خلال يومين.
وكان الشيخ حسين، قد بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على توقيفه، خلافاً للاتفاق الذي نتج من المفاوضات التي حصلت معه خلال عملية الاحتجاز التي قام بها في المصرف لاسترداد أمواله.
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