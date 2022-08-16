إنتشار كثيف للجيش في شوارع طرابلس.. ماذا يحصل؟

تنفذ وحدات الجيش، منذ الصباح الباكر، انتشارا كثيفا في مختلف شوارع مدينة طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".



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وتأتي هذه الاجراءات لحفظ الامن والامان التي تقوم بها قيادة الجيش. وثبّتت عدد من الحواجز في المدينة، بالتزامن مع إقامة حواجز أخرى متنقلة.وتأتي هذه الاجراءات لحفظ الامن والامان التي تقوم بها قيادة الجيش.