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لبنان

إنتشار كثيف للجيش في شوارع طرابلس.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
16-08-2022 | 00:44
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تنفذ وحدات الجيش، منذ الصباح الباكر، انتشارا كثيفا في مختلف شوارع مدينة طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وثبّتت عدد من الحواجز في المدينة، بالتزامن مع إقامة حواجز أخرى متنقلة.
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وتأتي هذه الاجراءات لحفظ الامن والامان التي تقوم بها قيادة الجيش.
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