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لبنان

ميقاتي يلتقي اليوم فياض ووفدا عراقيا ووزير التنمية الدولية الكندي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2022 | 01:00
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بانتهاء عطلة نهاية الاسبوع وعيد انتقال السيدة العذراء، يستأنف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشاطه في السراي الحكومي اليوم، حيث سيجتمع مع وزير الطاقة وليد فياض للبحث في آخر مستجدات ملف الكهرباء وقرار الحكومة العراقية بتجديد عقد تزويد لبنان بالفيول لمدة سنة، اضافة الى ما يتم تداوله عن استعداد ايران لتزويد لبنان بمادة الفيول كهبة.

كذلك سيلتقي ميقاتي وفدا رسميا عراقيا، للبحث في "الاستفادة من المبالغ المودعة في المصارف اللبنانية"، وفق ما جاء في كتاب اصدرته السفارة العراقية في بيروت.

وسيلتقي الوفد أيضا وزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان.

وفي لقاءات السراي المقررة لليوم اجتماع مع وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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