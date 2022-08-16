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لبنان

"أمل وحزب الله": معا في كل الاوقات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2022 | 01:45
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لا يبدو ان "حزب الله" سيعاني من اي مشكلة داخل الطائفة الشيعية في اطار التصعيد العسكري الذي يُحكى عنه مع اسرائيل على خلفية موضوع ترسيم الحدود البحرية .

وبحسب مصادر مطلعة فإن "حركة امل" تمهّد في خطابها الاعلامي والسياسي الى وقوفها التام مع "الحزب" في المرحلة المقبلة وفي حال حصول اي تصعيد وهذا ما يريح حزب الله بشكل كبير داخل بيئته.

وترى المصادر "ان قيام "حركة امل" بنشر فيديو عن استعداداتها العسكرية مع احداثيات للمستوطنات الاسرائيلية يوحي بموقف "الحركة" الذي سيعلن عنه بشكل بالغ الوضوح الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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