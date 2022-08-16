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لبنان

هل يمارس "حزب الله" "مونته"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2022 | 03:45
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توقّف المراقبون السياسيون عند الإشارة السياسية التي صدرت عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وتمثلت في دعوته المفاجئة الى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتتحّمل المسؤوليات إذا لم يتم الإستحقاق الرئاسي، واعتبروها كافية لإثارة القلق حول مصير انتخابات الرئاسة، ولتسليط الضوء على فرضية الفراغ الرئاسي ونقل البحث في الملف الرئاسي من مكان الى آخر

وفي رأي هؤلاء المراقبين أن في إستطاعة "حزب الله" أن يمارس "مونته" على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للإفراج عن التشكيلة الحكومية التي سبق للرئيس نجيب ميقاتي أن قدّمها لرئيس الجمهورية ميشال عون، والتي كان يُفترض أن تناقش في إجتماع ثنائي منذ أسابيع، ولكن التعنّت المستحكم ببعض القرارات لا يزال يحول دون عقد مثل هكذا لقاء.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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