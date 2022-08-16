29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
35
o
جبيل
o
صيدا
33
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المعركة الرئاسية: برودة بعد "إنهاء الاقوياء"!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
16-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال التنافس بين المرشحين الطامحين لرئاسة الجمهورية محكوماً بالبرودة المستغربة رغم اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي. ومع أن عدد الشخصيات المرشحة لهذا الموقع يعتبر نسبياً كبيراً جداً بالمقارنة مع اي انتخابات رئاسية سابقة، غير أنها لم تدخل حتى اللحظة في معركة كسر عضم جدية على المستويين السياسي والاعلامي.
Advertisement
فما هي الاسباب التي تقف خلف هذا الجمود؟
ترى مصادر مطلعة ان السبب الاساسي هو اعتقاد جزءٍ من المرشحين ان الانتخابات الرئاسية لن تجري في موعدها، وبالتالي فإنه من المبكر الخوض في مواجهات سياسية عالية السقف ومعركة حرق اسماء. اما السبب الثاني فهو يتمثل، وفق المصادر، بتصدّر ملفّ التنقيب عن النفط والتهديدات المتبادلة بين "حزب الله" والجهات الاسرائيلية وهو امر بالغ الخطورة يعطي الاولوية للموضوع الامني قبل أي استحقاق دستوري.
ولكن، رغم عدم احتدام التنافس بين المرشحين، واحتمال تأجيل حصول الانتخابات الرئاسية الى حدّ بعيد، الا أن القوى السياسية استطاعت انهاء حظوظ الفرقاء الاقوياء والشخصيات الاساسية الممثِّلة للشارع المسيحي. إذ تعتبر المصادر أن الخطوات غير المحسوبة التي قام بها رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع كالتلميح بترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون ادّى بلا شك الى تراجع حظوظه بشكل كبير. أضف الى ذلك أن حظوظ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم تكن حاضرة أساساً وذلك بسبب خلافاته مع مختلف القوى السياسية، الامر الذي ينطبق على جعجع الذي دخل أيضاً في خصومة مع معظم القوى السياسية.
غير أن هذه الاسباب لا تبدو الوحيدة التي أضعفت الشخصيات المسيحية القوية، بل إن الاجتماع الذي عُقد بين رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ووفد من "حزب الله" يُبنى عليه كأحد الاسباب الاساسية. إذ تمّ الاتفاق بين الطرفين على عدم إيصال أي رئيس استفزازي الى قصر بعبدا، وبمعنى أوضح فإن جنبلاط مرّر اسم النائب جبران باسيل الذي يعتبر الاكثر استفزازاً على المستويين السياسي والشعبي، في حين أن جعجع تورّط بنفس "الفورة" السياسية ما أدى الى وضع "ڤيتو" على اسمه.
كل هذه الاسباب أبعدت هؤلاء المرشحين عن المعركة الرئاسية ولكن بإبعادهم تخلو الساحة أمام شخصيات اخرى في الشارع المسيحي كرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية والذي كان يملك حظوظاً جدية بالوصول الى سدّة الرئاسة. لكن قطع الطريق على جعجع وباسيل قد يدفعهما الى مقاطعة جلسات مجلس النواب أو الذهاب باتجاه عدم دعم اي شخصية سياسية مسيحية، والضغط لانتخاب وجوه غير تمثيلية يكون لديهما حصة فيها، كالشخصيات الوسطية او التكنوقراط حيث قد يتفق النائب جبران باسيل مثلا مع "حزب الله" على تبنّي أحدها، الامر الذي قد يحصل أيضاً مع جعجع الذي قد يتفق بدوره مع حلفائه السابقين من قوى الرابع عشر من آذار على شخصية ترضيه. وبالتالي فإنّ الاشتباك الاساسي بات اليوم خارج الشخصيات السياسية والحزبية "الممثلة" للشارع المسيحي.
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
13:13 | 2022-08-15
15/08/2022 01:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!
Lebanon 24
فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!
07:26 | 2022-08-15
15/08/2022 07:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيّد يردّ على جعجع.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
جميل السيّد يردّ على جعجع.. ماذا قال له؟
14:09 | 2022-08-15
15/08/2022 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد يكشف موعد رفع الدّعم عن الخبز والقمح.. إليكم التاريخ
Lebanon 24
وزير الاقتصاد يكشف موعد رفع الدّعم عن الخبز والقمح.. إليكم التاريخ
13:36 | 2022-08-15
15/08/2022 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد يُكشف عن اللبناني الذي هاجم سلمان رشدي.. ماذا قالت والدته؟
Lebanon 24
سرّ جديد يُكشف عن اللبناني الذي هاجم سلمان رشدي.. ماذا قالت والدته؟
15:16 | 2022-08-15
15/08/2022 03:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
04:30 | 2022-08-16
مواصفات وشروط.. هل تكرر بكركي "تجربة" 2014؟
05:15 | 2022-08-16
دولار "صيرفة" سيتبدّل اليوم.. كيف سيُصبح؟
06:00 | 2022-08-16
"تكتيك" من باسيل قد يُحرج "حزب الله".. هل من بوادر "إنقلاب"؟
05:30 | 2022-08-16
خبرٌ مفبرك يطالُ عون.. ما هو؟
05:30 | 2022-08-16
أهلا بهالطلة تنطلق في طرابلس.. فيحاء لبنان يليق بها الفرح
05:25 | 2022-08-16
"الطاقة" لبت مطلبنا.. ما جديد أزمة الغاز؟
فيديو
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
16/08/2022 13:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
16/08/2022 13:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
16/08/2022 13:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact