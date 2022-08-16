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لبنان

شابان لبنانيان يكتشفان 30 ثغرة أمنية في "ميتا".. والمكافأة بقيمة 60 ألف دولار! (صور)

Lebanon 24
16-08-2022 | 02:36
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أعلن الشابان اللبنانيان باسم وقاسم بزون عبر صفحتهما على "فيسبوك" الحصول على مكافأة من شركة "ميتا" عقب إكتشاف ثغرات أمنية ضمن برنامجها الجديد لحماية بيانات مستخدمي فيسبوك من التسريب.
 
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وكتبا عبر "فايسبوك": "60000 دولار مكافأة من شركة ميتا (فيسبوك) مقابل إبلاغنا عن ثغرات أمنية ضمن برنامجها الجديد لحماية بيانات مستخدمي فيسبوك من التسريب.
وقالا: "نحن فخورين بمشاركتنا بهذا البرنامج من بعد نجاحنا بالعثور على أكثر من 50 ثغرة أمنيّة ضمن هذا البرنامج خلال شهر ونصف نتج عنها مكافئة بلغت أكثر من 60 الف دولار أميركي بالإضافة الى تنويه الفريق الامني لفيسبوك هذا العمل ووصفه بالعمل الاستثنائي".

كما أدرجت إسمي الشابين على لائحة شرف "فيسبوك".
وأشارا الى أنه تمّت دعوتهما بشكل خاص لحضور مؤتمر “فيسبوك” السنوي BountyCon والذي سيعقد في دولة سنغافورة للاجتماع بالباحثين الامنيين وموظفي فيسبوك وغوغل،

لبنان

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