صيد ثمين لقوى الامن في هذه المنطقة.. 3 موقوفين وهذا ما ضُبط بحوزتهم!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:بتاريخ 10-08-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة القبّة، ثلاثة مروجي مخدّرات، وهم كلٌّ من اللبنانيين:ع. ح. (من مواليد عام 1999)م. ع. (من مواليد عام 1992)ا. ع. (من مواليد عام 1999)وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشّكل الآتي:/8,820/ كلغ من مادة حشيشة الكيف./2,208/ كلغ من مادة الماريجوانا./9330/ حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة (كبتاغون، إكستاسي، ترامادول).أكياس نايلون تُستخدم في توضيب المواد المخدّرة، وعلبتي ورق لف سجائر.مسدسَين حربيَين.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.