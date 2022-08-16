صيد ثمين لقوى الامن في هذه المنطقة.. 3 موقوفين وهذا ما ضُبط بحوزتهم!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
بتاريخ 10-08-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة القبّة، ثلاثة مروجي مخدّرات، وهم كلٌّ من اللبنانيين:
ع. ح. (من مواليد عام 1999)
م. ع. (من مواليد عام 1992)
ا. ع. (من مواليد عام 1999)
وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشّكل الآتي:
/8,820/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.
/2,208/ كلغ من مادة الماريجوانا.
/9330/ حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة (كبتاغون، إكستاسي، ترامادول).
أكياس نايلون تُستخدم في توضيب المواد المخدّرة، وعلبتي ورق لف سجائر.
مسدسَين حربيَين.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.