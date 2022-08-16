إرتفاع في أسعار المحروقات... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدول اسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 568000 بزيادة 16000 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 580000 بزيادة 16000 ليرة

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المازوت: 663000 بزيادة 26000 ليرة