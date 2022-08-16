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لبنان

إرتفاع في أسعار المحروقات... كم بلغ؟

Lebanon 24
16-08-2022 | 03:41
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدول اسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:
 
البنزين 95 أوكتان: 568000  بزيادة 16000 ليرة 
 
البنزين 98 أوكتان:  580000 بزيادة 16000 ليرة 
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المازوت: 663000 بزيادة 26000 ليرة
 
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