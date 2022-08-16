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لبنان

نتائج امتحانات الدورة الثانية لـ"المهني" ستصدر في هذا الموعد!

Lebanon 24
16-08-2022 | 04:09
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اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن موعد اصدار نتائج الامتحانات الرسمية – لكافة الشهادات – الدورة الثانية حيث انّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بالشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد انتهت، وبهدف تمكين المرشحين من الاطلاع على نتائجهم،
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تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية يوم الثلاثاء الواقع 16 آب 2022 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر.
يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين:
Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com
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