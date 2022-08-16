بدء جلسة لجنة المال لمتابعة درس المواد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة

بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف خليل، لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

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