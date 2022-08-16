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لبنان
بدء جلسة لجنة المال لمتابعة درس المواد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة
Lebanon 24
16-08-2022
|
04:22
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف خليل، لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.
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كنعان
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