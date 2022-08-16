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لبنان

"دولار" البنزين تغيّر.. هذا ما على المواطنين معرفته الآن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2022 | 04:34
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قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "كل المحطات تقريباً في مختلف المناطق حصلت على البنزين صباح اليوم، وذلك بعد صدور جدول أسعار جديد لحظَ زيادة 16 ألف ليرة على صفيحة البنزين".
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وأشار أبو شقرا إلى أنّ "الشركات المستوردة للنفط عمدت إلى توزيع البنزين على مختلف المحطات، الأمر الذي أنهى ظاهرة الطوابير التي ظهرت يوم أمس".
وكشف أبو شقرا أن الجدول الذي صدر اليوم شهد تعديلاً، إذ أصبح تسعير البنزين قائماً على التالي: 70% على أساس منصة "صيرفة" و 30% على أساس سعر الدولار من السوق الموازية.
ويوم أمس، كشف "لبنان24" في تقرير له عن أن تسوية حصلت الإثنين بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان قضت بتعديل آلية التسعير التي كانت تعتمد على 85% من ثمن البنزين على أساس "صيرفة" و 15% على أساس دولار السوق.
ولفتت المعلومات إلى أن هذه الآلية ستبقى سارية في الوقت الرّاهن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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