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لبنان

قطع الطريق امام "قصر العدل".. تضامناً مع المودع الموقوف بسام الشيخ حسين

Lebanon 24
16-08-2022 | 04:42
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قطع عدد من المتضامنين مع المودع الموقوف بسام الشيخ حسين الطريق أمام قصر العدل في بيروت،  حيث نفذوا وقفة تضامنية معه، مطالبين بالإفراج  عنه بحسب ما افادت قناة الجديد.
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قطع طريق

قصر العدل

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