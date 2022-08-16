قطع الطريق امام "قصر العدل".. تضامناً مع المودع الموقوف بسام الشيخ حسين

قطع عدد من المتضامنين مع المودع الموقوف بسام الشيخ حسين الطريق أمام قصر العدل في بيروت، حيث نفذوا وقفة تضامنية معه، مطالبين بالإفراج عنه بحسب ما افادت قناة الجديد.

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