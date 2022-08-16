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لبنان

دولار "صيرفة" سيتبدّل اليوم.. كيف سيُصبح؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2022 | 05:15
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قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "سعر منصة صيرفة قد لا يبقى على حاله اليوم، إذ أن هناك توقعات بارتفاعه من سعر 26200 ليرة لبنانية إلى سعر قد يناهز 26500 ليرة لبنانية".
وبحسب المصادر، فإنّ "إمكانية بقاء سعر المنصة على حاله اليوم واردٌ في جميع الأحوال، لكن الأمور متجهة نحو نمطٍ تصاعدي وسيجري الإعلان عن الرقم الجديد مساء اليوم". 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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