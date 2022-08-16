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لبنان

خبرٌ مفبرك يطالُ عون.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2022 | 05:30
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أقرّ مصدرٌ مقرب من رئاسة الجمهوريّة لـ"لبنان24" أن ما أعيد تكراره مؤخراً بشأن مرسوم تجنيس جديد عارٍ من الصحة تماماً، وقال: "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقع منذ العام 2018 أي مرسوم جديد، وكل الأخبار التي تتردد من هنا أو من هناك وتطال عون شخصياً، مُفبركة وتصنف في إطار التركيبات". 
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بدورها، قالت مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي" تعليقاً على ما أثير يوم أمس بشأن منح الجنسية اللبنانية لإبنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني: "السيدة زينب متزوجة من لبناني وهو إبن العلامة هاشم صفي الدين، وبالتالي فإنها ستحصل على الجنسية بشكل تلقائي".
وأضافت: "ما يظهر هو أن هناك حملة سياسية واضحة، ولكن الأمور معروفة ولا تحتاجُ إلى نقاش". 
يوم أمس، نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته، أمس، محطة "الحدث" التلفزيونية وموقع "العربية.نت "عن أنّ رئيس الجمورية العماد ميشال عون أصدر مرسوماً منح بموجبه الجنسية اللبنانية للسيدة  زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
وأكد مكتب الاعلام أنّ "هذا الخبر كاذب ولا اساس له من الصحة وهو من نسج خيال كاتبه والجهة المروجة له".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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