"الطاقة" لبت مطلبنا.. ما جديد أزمة الغاز؟

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إعتبر رئيس نقابة العاملين والموزعين قي قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في بيان، أن "وزارة الطاقة قد لبت مطالب النقابة في صدور جدول تركيب الاسعار اليوم بما يتلاءم مع واقع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحيث أصدرت الجدول على أساس الدولار ٣٢٠٠٠ ليرة لبنانية".ورأى أن "هذا الامر يعالج الخلل في التسعير بين الموزع وشركات التعبئة ويسد الفجوة في عدم استقرار سعر صرف الليرة".وأكد "تعليق التحرك والاضراب الذي كان مجلس النقابة قد اتخذه منذ أسبوع"، معتبرا أن "التحرك الذي كانت النقابة تنوي القيام به سرع آلية المعالجة وضغط باتجاه صدور الجدول بشكل عادل".ودعا زينون وزير الطاقة الى "فتح حوار مسؤول مع كل الاطراف المعنية بسلسلة التعبئة والتوزيع والبيع ليصار الى رسم خارطة الطريق التي تحمي الموزعين والمستهلكين من اضطراب سوق النقد".