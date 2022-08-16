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لبنان

وزارة الصحة تتسلم الدفعة الثالثة من المساعدات المالية من صندوق قطر للتنمية

Lebanon 24
16-08-2022 | 06:10
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:
"تسلمت وزارة الصحة العامة الدفعة الثالثة من المساعدات المالية، المقدمة شهرياً من صندوق قطر للتنمية، والتي ستستمر لمدة تسعة شهور. 

تهدف هذه المساعدات إلى تمويل القطاع الصحي في لبنان لشراء مادة المازوت اللازمة للمنشأت الصحية شهرياً. وحتى الآن، تم توزيع قرابة مليون وخمسمئة ألف ليتر من المازوت على العديد من المستشفيات الحكومية ودور الرعاية ومرافق صحية.
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وتجدر الإشارة  الى أن الصندوق كان قد قدم العديد من المساعدات، لا سيما الطبية، للشعب اللبناني، إذ تعهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بمبلغ وقدره 50 مليون دولار أميركي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت، و كان ذلك خلال مؤتمر باريس الدولي في 9 آب/أغسطس 2020".
المصدر: الوكالة الوطنية
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